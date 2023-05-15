Просветители из РФ откроют новый учебный центр в Гвинейской Республике

Кроме того, студенты из Центральноафриканской Республики дали высокую оценку качеству преподавания в российских вузах. Многие выпускники заняли государственные посты после возвращения на родину. Они попросили руководство ЦАР расширять сотрудничество с РФ в сфере образования.