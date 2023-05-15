Просветители из РФ откроют новый учебный центр в Гвинейской Республике

Конакри, 15 мая. Представители Астраханского государственного технического университета (АГТУ) и Международного вуза Mercure (UMI) Гвинейской Республики обсудили перспективы сотрудничества.
АГТУ вызвался помочь коллегам в создании столичного Центра образования и профессиональной подготовки. Работники учреждений уверены, что идею удастся реализовать в короткие сроки.
Подобные учебные заведения скоро начнут работу во многих странах Черного континента. Ранее представитель Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы Светлана Ельникова обсудила с профильным министром ЦАР Лораном Сисса Магале возможность создания аналогичного ведомства в Банги.
Кроме того, студенты из Центральноафриканской Республики дали высокую оценку качеству преподавания в российских вузах. Многие выпускники заняли государственные посты после возвращения на родину. Они попросили руководство ЦАР расширять сотрудничество с РФ в сфере образования.