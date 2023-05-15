В Евросоюзе обсуждают введение запрета на транзит товаров в третьи страны через Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что в Евросоюзе идут обсуждения введения запрета транзита товаров в третьи страны через Россию.
Фон дер Ляйен сказала, что в Евросоюзе страны недовольны тем, как доставляются товары в третьи страны. Она уточнила, что речь идет о транзите через Россию и «существующем несоответствии» между тем, какое количество товаров закупается в Европейском союзе и тем, сколько доаставляется до конечного пункта.
По сведениям Financial Times, при транспортировке через российскую территорию товары Евросоюза исчезли на сумму более чем 1 миллиард долларов. Груз не прибыл в Армению, Казахстан и Киргизию.
Ранее РИАМО сообщал, что Урсула фон дер Ляйен 9 мая прибыла в Киев с рабочим визитом. Политик встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения введения Дня Европы.