В Евросоюзе обсуждают введение запрета на транзит товаров в третьи страны через Россию

Фон дер Ляйен сказала, что в Евросоюзе страны недовольны тем, как доставляются товары в третьи страны. Она уточнила, что речь идет о транзите через Россию и «существующем несоответствии» между тем, какое количество товаров закупается в Европейском союзе и тем, сколько доаставляется до конечного пункта.