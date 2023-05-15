Врач-диетолог Королева рассказала, какие категории россиян ждут трудности из-за аномальной жары

Каким категориям россиян нужно проявлять осторожность в период аномальной жары, которая прогнозируется уже в июне, рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.
Подобная погода — испытание для многих людей. Жару достаточно тяжело переносят граждане с лишним весом, страдающие гипертонией, заболеваниями сердца и сосудов. Также не рекомендуется исключать риск расстройств ЖКТ.
«Пить, конечно, в эти дни надо больше. Но пить нужно не сладкую воду, не соленую, не кофе и не алкогольные напитки, которые обезвоживают организм. Пить надо обычную воду», — цитирует врача Общественная Служба Новостей.
Земля может оказаться под воздействием природного феномена Эль-Ниньо уже в ближайшие месяцы, ранее заявила официальный представитель Всемирной метеорологической организации Клэр Нюллис.