Парламент Ливии намерен отстранить от должности премьер-министра Фатхи Башагу

Бенгази, 15 мая. Палата представителей Ливии объявила о намерении отстранить от должности главу Правительства национальной стабильности (ПНСт) республики, возглавляемое Фатхи Башагой, пишут местные СМИ.
Парламент планирует провести заседание, на котором депутаты рассмотрят вопрос увольнения главы ПНСт. Решение принято после выдвинутых обвинений в адрес Башаги о растрате полутора миллиардов ливийских динаров.
«На пост нового главы Правительства национальной стабильности будут рассмотрены два кандидата», — сказано в заявлении ведомства.
Ранее председатель Комитета обороны и национальной безопасности Палаты представителей Ливии Таляль Майхуб прокомментировал письмо, полученное от специального посланника США в Триполи Ричарда Норланда.