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Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о повышенной боеготовности ВВС и ПВО

Армия
Президент Белоруссии Лукашенко сообщил о повышенной боеготовности ВВС и ПВО

Войска ПВО Белоруссии находятся в повышенной боевой готовности несколько суток. Об этом президент Александру Лукашенко заявил во время визита в Центральный командный пункт ВВС и войск ПВО.

О событии сообщило издание «БЕЛТА». В беседе с профильными специалистами политик подчеркнул, что на данный момент обстановка не критическая. Несмотря на это, есть некоторые «настораживающие факторы».

«Трое суток после событий рядом с нами. Я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены были на это реагировать», – отметил глава государства.

Стоит отметить, что это мероприятие стало первым публичным событием, на котором появился Лукашенко после 9 мая. Как сообщали в Госдуме РФ, у него были проблемы со здоровьем.
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