Посевам в Новосибирской области угрожает засуха

В районах Кулундинской зоны в Новосибирской области ожидается весенне-летняя засуха. На эти земли приходится 31,1% всех посевных площадей в регионе.
Из-за погодных условий посевная кампания в этом году началась значительно позже обычных сроков. Аграриям пришлось корректировать свои планы, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. Об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.
Посевная кампания в настоящее время идет в 28 районах области. Запланировано снижение посевной площади масличных культур и увеличение площади зерновых. Общая посевная площадь составит 2,3 миллиона гектаров. По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 15 тысяч гектаров.