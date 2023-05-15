Посевам в Новосибирской области угрожает засуха

Из-за погодных условий посевная кампания в этом году началась значительно позже обычных сроков. Аграриям пришлось корректировать свои планы, сообщает сетевое издание InfoPro54.ru. Об этом во время оперативного совещания в региональном правительстве сообщил министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.