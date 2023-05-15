Байден хочет повысить потолок госдолга США через Верховный суд

Вашингтон, 15 мая. Верховный суд США может рассмотреть вопрос о повышении потолка госдолга в случае, если соответствующее решение не будет принято в конгрессе. Об этом со ссылкой на источники в администрации сообщает издание Politico.
По словам неназванных чиновников, Белый дом рассматривает возможность обратиться к высшему судебному органу страны для решения вопроса с лимитом заимствований. Для этого администрация Байдена может использовать 14-ю поправку Конституции, 4-й раздел которой говорит о том, что «действительность государственного долга США не подлежит сомнению».
В то же время консервативные судьи Верховного суда скептически отнеслись к намерениям Белого дома принять решение в обход конгресса. По их мнению, это было бы беспрецедентным случаем захвата власти. Ряд экспертов отмечает, что высший судебный орган страны может вообще отказаться от рассмотрения данного дела. Они указывают, что вмешательство в вопросы, которые являются прерогативой законодательной власти, могут спровоцировать не только финансовый, но и конституционный кризис.
Этого же мнения придерживаются и некоторые чиновники администрации Байдена. В частности, против подобного шага выступила министр финансов Джанет Йеллен.
«Есть сомнения в жизнеспособности этой стратегии», — заявила она.
В то же время она предупреждает, что в случае, если решение о повышении потолка госдолга не будет принято в ближайшие дни, правительство США уже 1 июня столкнется с невозможностью осуществлять выплаты по внешним долгам, что будет означать наступление дефолта. Глава Минфина подчеркнула, что подобный сценарий грозит положению доллара в качестве резервной валюты и средства международных расчетов.
Тем не менее специалисты указывают, что Верховный суд банально не сможет вовремя рассмотреть требуемое дело — самое быстрое возможное решение займет от 6 до 8 недель.
«В противном случае вы столкнетесь с угрозой принятия скоропалительного решения, что, по крайней мере, в отношении Верховного суда — не то, что хочется получить», — заявил бывший главный юрисконсульт Палаты представителей Стэнли Брэнд.
Еще одна возможность, которую рассматривают в Белом доме — это проигнорировать потолок госдолга и продолжить заимствовать деньги через президентские указы. Однако в этом случае есть большие сомнения, что зарубежные инвесторы захотят покупать облигации займа, выпущенные с нарушением закона, поскольку они будут иметь сомнительную ценность.
«Если бы президент, действуя по собственному усмотрению, отдал приказ о выпуске новых облигаций, они не были бы поддержаны Соединенными Штатами, и инвесторам было бы глупо покупать их», — считает профессор Стэнфордской школы права Майкл Макконнелл.
По его словам, последствия подобного шага были бы катастрофическими и очень быстрыми.
В настоящее время переговоры о повышении потолка заимствований зашли в тупик из-за разногласий между законодателями Республиканской и Демократической партий. Республиканцы, которые контролируют большинство в Палате представителей, настаивают на необходимости сокращения бюджетных расходов по чувствительным для своих политических оппонентов статьям. В то же время демократы требуют от республиканцев принять необходимый закон без дополнительных условий, обвиняя последних во всех смертных грехах, включая желание спровоцировать дефолт и оставить американцев без социальной поддержки.