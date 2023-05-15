Байден хочет повысить потолок госдолга США через Верховный суд

В то же время консервативные судьи Верховного суда скептически отнеслись к намерениям Белого дома принять решение в обход конгресса. По их мнению, это было бы беспрецедентным случаем захвата власти. Ряд экспертов отмечает, что высший судебный орган страны может вообще отказаться от рассмотрения данного дела. Они указывают, что вмешательство в вопросы, которые являются прерогативой законодательной власти, могут спровоцировать не только финансовый, но и конституционный кризис.