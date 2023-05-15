Штрафстоянки для рогатых: в Бурятии борются с нарушителями правил выпаса, как с неправильной парковкой

Одно из серьезных последствий неправильного выпаса сельскохозяйственных животных — участившиеся ДТП с их участием. Еще не одной болью населения Бурятии стали «парковка» коров где придется, прогулки по детским площадкам, битва на рогах с мусорными контейнерами и многие другие ЧП. Как решить проблему самовыгула домашнего скота, а вернее, безответственного поведения его хозяев?
С сентября 2023 года всех животных в России должны будут маркировать. Но приведет ли это к повышению уровня ответственности людей за свою скотину?
В Бурятии решили заняться борьбой с нерадивыми хозяевами по-своему: власти ряда районов этого субъекта РФ организовали штрафстоянки для коров. Выгуливающуюся не по правилам буренку отлавливают и помещают на такой территории. Хозяин должен будет оплатить штраф, а также услуги по отлову и перевозке скотины. И, само собой, время пребывания животного на штрафстоянке. Набегает порядка 15 тысяч рублей только за первые сутки. Решение остроумное, вот только действуют такие специализированные «му-парковки» пока не везде.
«Народный фронт», обратившись в бурятский минсельхоз, призвал ужесточить правила для безответственных хозяев домашнего скота. Их, к примеру, можно обязать нанимать пастухов, а опыт создания штрафстоянок для коров и другой скотины было бы полезно масштабировать во всем регионе.