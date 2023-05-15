Штрафстоянки для рогатых: в Бурятии борются с нарушителями правил выпаса, как с неправильной парковкой

В Бурятии решили заняться борьбой с нерадивыми хозяевами по-своему: власти ряда районов этого субъекта РФ организовали штрафстоянки для коров. Выгуливающуюся не по правилам буренку отлавливают и помещают на такой территории. Хозяин должен будет оплатить штраф, а также услуги по отлову и перевозке скотины. И, само собой, время пребывания животного на штрафстоянке. Набегает порядка 15 тысяч рублей только за первые сутки. Решение остроумное, вот только действуют такие специализированные «му-парковки» пока не везде.