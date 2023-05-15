В Верховной Раде сообщили о потере 30 процентов трудоспособного населения

С начала специальной военной операции Украина лишилась 30-ти процентов трудоспособного населения. Об этом депутат Верховной Рады Нина Южанина написала в своем Telegram-канале.
По словам Южаниной, до февраля прошлого года численность рабочей силы в стране составляла 17,4 миллиона человек. После начала боевых действий Украину покинули более 4,5 миллионов граждан.
«На временно оккупированных территориях находятся 3 миллиона человек, из них ориентировочно 1,3 миллиона — трудоспособного возраста», — добавила она.
Еще один миллион человек мобилизованы. Депутат отмечает, что потери рабочей силы украинской стороны больше, чем в Германии после Второй мировой войны. С 1939 по 1946 год немцы потеряли 16% трудоспособного населения.
Ранее в РФ возбудили 32 уголовных дела по факту пыток российских военнопленных в украинском плену.