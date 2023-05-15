ФНС заблокировала счета «мастера разборов» Инны Тлиашиновой

Федеральная налоговая служба обратила внимание на психолога и блогера Инну Тлиашинову. Банковские счета специалисты были заблокированы, сообщает Super.
Представители ведомства применили такие меры к ее организации «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой». Звездный психолог не предоставляла налоговую декларацию.
Примечательно, что сама Тлиашинова продолжает свою деятельность. Она как и раньше делится с аудиторией опытом запуска проектов.
Ранее налоговая инициировала проверку концертного агентства «Эксклюзив Арт», принадлежащего певице Алсу. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», представители организации сочли подозрительной нулевую прибыль компании на протяжении года.