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ФНС заблокировала счета «мастера разборов» Инны Тлиашиновой

Шоу-бизнес
ФНС заблокировала счета «мастера разборов» Инны Тлиашиновой

Федеральная налоговая служба обратила внимание на психолога и блогера Инну Тлиашинову. Банковские счета специалисты были заблокированы, сообщает Super.

Представители ведомства применили такие меры к ее организации «Научно-исследовательский центр академии мастера разборов имени И. Тлиашиновой». Звездный психолог не предоставляла налоговую декларацию.

Примечательно, что сама Тлиашинова продолжает свою деятельность. Она как и раньше делится с аудиторией опытом запуска проектов.

Ранее налоговая инициировала проверку концертного агентства «Эксклюзив Арт», принадлежащего певице Алсу. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», представители организации сочли подозрительной нулевую прибыль компании на протяжении года.
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