Эксперт Нургалеев заявил о превосходстве российской системы Калашникова над западным стрелковым оружием

Автоматы и винтовки российского производства не уступают западным образцам стрелкового вооружения, убежден директор профильного завода в Вятских Полянах Равиль Нургалеев.
Специалист указал на преимущества системы Калашникова. Нургалеев назвал ее долговечной, простой и надежной, в то время как западное оружие «боится грязи», передает ИА SM-News.
При этом в сфере снаряжения для снайперов наблюдаются некоторые проблемы, связанные с оптикой и тепловизорами, добавил директор предприятия. Тем не менее, он похвалил российские винтовки и выразил уверенность, что «изделия западных производителей ничуть не лучше».
Глава предприятия Lobaev Arms Владислав Лобаев ранее рассказал об успешном импортозамещении известного снайперского патрона Cheytac. Серийный выпуск боеприпаса из полностью российских комплектующих уже запущен.