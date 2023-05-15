Эксперт Нургалеев заявил о превосходстве российской системы Калашникова над западным стрелковым оружием

При этом в сфере снаряжения для снайперов наблюдаются некоторые проблемы, связанные с оптикой и тепловизорами, добавил директор предприятия. Тем не менее, он похвалил российские винтовки и выразил уверенность, что «изделия западных производителей ничуть не лучше».