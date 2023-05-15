Политолог Олег Постернак: второй тур выборов в Турции станет «битвой антиэлекторатов»

Первый тур президентских выборов в Турции, прошедший 14 мая, не выявил однозначного лидера. У действующего президента Реджепа Эрдогана оказалось 49,4% голосов, у его главного оппонента Кемаля Кылычдароглу – около 45%. По мнению политического аналитика Олега Постернака, в финале выборов противника Эрдогана может подвести отсутствие яркой харизмы.
Напомним, для победы в первом туре кандидат в президенты должен был набрать 50% плюс один голос. Поскольку ни один из соперников не набрал нужного количества голосов, второй тур выборов пройдет в Турции 28 мая. Ранее турецкий ЦИК сообщал, что Эрдогана поддержали более половины — 55,3% — из числа граждан, проживающих за пределами страны. Сам Эрдоган заявил, что «с явным отрывом» лидирует на выборах главы государства — в физическом выражении, его кандидатура набрала почти на 2,6 миллиона голосов больше.
Как считает политический аналитик Олег Постернак, Эрдоган выстроил свою избирательную кампанию вокруг образа «сильного султана», а Кылычдароглу сделал ставку на образ морального авторитета, способного объединить избирателей с разными взглядами.
«Эрдоган наглядно показал, что вряд ли готов так просто расстаться с властью. Кроме того, первый тур турецких выборов продемонстрировал удивительно высокую активность местных избирателей — 88,84%, такого показателя не бывало уже давно, — указал аналитик. — При этом турецкий электорат оказался очень сильно поляризованным, поэтому Эрдогану и Кылычдароглу пришлось использовать все мобилизационные стратегии для расширения своей электоральной базы».
По его словам, Эрдоган сделал ставку на образ жесткого лидера, заставляющего весь мир считаться с интересами его страны.
«Штаб Эрдогана рассчитывал на сельские провинции Анатолии, а также на консервативный и националистический электорат. «Изюминкой» его кампании стали масштабные инфраструктурные проекты — первая в стране АЭС, первый турецкий электромобиль, открытие огромного газового месторождения в Черном море, а также щедрые социальные выплаты и обещания самым разным категориям населения», — напомнил Постернак.
При этом главным врагом Эрдогана стала тяжелая экономическая ситуация в стране, большая инфляция и девальвация национальной валюты — лиры, продолжил он.
«В последние годы в Турции наблюдалось падение уровня жизни многих турков. После долгой положительной динамики всего прошлого десятилетия, этот контраст вызвал в обществе раздражение, которое быстро перенеслось на Эрдогана. «Последней каплей» для части избирателей стали последствия катастрофического зимнего землетрясения. Все вместе это и ударило по рейтингу президента», — указал эксперт.
Он напомнил, что оппозиционер Кылычдароглу — последователь Кемаля Ататюрка, университетский преподаватель, сделавший ставку на образ «морального авторитета», способного объединить разных избирателей.
«Главная ставка в его кампании была сделана на городской электорат, образованные слои населения и национальные меньшинства. При этом в первом туре Кылычдароглу, как лидеру оппозиции, было важно показать обществу способность превзойти Эрдогана, а также умение объединить вокруг себя разные оппозиционные силы, — считает политолог. — Но проблема Кылычдароглу в том, что у него отсутствует яркая харизма. А теперь в сознании общества еще и закрепился образ «отстающего от Эрдогана» по итогам первого тура».
По мнению Постернака, это позволит штабу Эрдогана раскручивать месседж о «неспособности» оппозиции победить действующего президента во втором туре.
«Реджеп Эрдоган двадцать лет строил политическую систему Турции под себя, и победить его будет для Кылычдароглу очень тяжело, но возможно при определенном везении, — указал он. — Теоретически он может рассчитывать на голоса турков, отданные за Синана Огана, лидера партии «Альянс предков», который финишировал третьим с результатом в 5,2% избирателей. Второй тур — это чаще всего «битва антиэлекторатов», поэтому кандидат от оппозиции должен мощно консолидировать весь протестный электорат. А также попытаться перетянуть на свою сторону колеблющихся избирателей».
В конечном итоге, сообщил Постернак, судьба выборов будет зависеть и от уровня явки избирателей во втором туре.
«С точки зрения геополитики, больших изменений во внешней политике Анкары не будет при любом результате выборов. Турция и далее останется членом НАТО, будет поддерживать все основные инициативы альянса. Но при этом останется довольно строптивым членом блока, склонным к «выгрызанию» собственной выгоды любой ценой. Разрыв отношений с РФ также вряд ли возможен, ведь от связей с ней во многом зависит экономика Турции», — прогнозирует эксперт.
Напомним, как заявил 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в РФ с большим интересом наблюдают за ходом выборов в Турции. «Турция — это зрелая демократия, сильная страна, которая в состоянии обеспечить прозрачность выборов, и не допустить незаконных действий», — сказал Песков. Он отметил, что Москва с уважением отнесется к любому выбору турков, рассчитывая, что сотрудничество двух стран будет продолжаться и углубляться. Песков добавил, что Москву с Анкарой объединяет широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, таких как энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, авто- и авиаперевозки.