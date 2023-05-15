Политолог Олег Постернак: второй тур выборов в Турции станет «битвой антиэлекторатов»

Напомним, как заявил 15 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в РФ с большим интересом наблюдают за ходом выборов в Турции. «Турция — это зрелая демократия, сильная страна, которая в состоянии обеспечить прозрачность выборов, и не допустить незаконных действий», — сказал Песков. Он отметил, что Москва с уважением отнесется к любому выбору турков, рассчитывая, что сотрудничество двух стран будет продолжаться и углубляться. Песков добавил, что Москву с Анкарой объединяет широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в разных областях, таких как энергетика, туризм, торговля, сельское хозяйство, авто- и авиаперевозки.