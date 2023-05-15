Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Раскрыта стоимость первой гарнитуры альтернативной реальности Apple

Общество
Раскрыта стоимость первой гарнитуры альтернативной реальности Apple

Apple выпустит первую VR-гарнитуру собственного производства под названием Reality Pro, ее стоимость составит 320 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Wccftech со ссылкой на аналитиков, изучающих рынок поставщиков компании.

В материале говорится, что Apple имеет несколько поставщиков для своего первого гаджета дополненной реальности. При этом каждый из них играет главную роль в производстве, снабжая корпорацию нужными компонентами.

Сообщается, что именно из-за дорогостоящих деталей цена на устройство будет варьироваться в диапазоне от трех до четырех тысяч долларов, что в российском эквиваленте составит от 239,3 до 319,3 тысяч рублей по нынешнему курсу.

Ранее доход Apple от продаж iPhone увеличился на 1,5%, несмотря на падение спроса на устройства.
VR-очки apple гаджеты
Военкоры ФАН