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Лукашенко появился на публике впервые с посещения парада Победы в Москве

Политика
Лукашенко появился на публике впервые с посещения парада Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Авторы публикации сообщили, что политик выслушает доклад о выполнении задач боевого дежурства.

На опубликованном каналом фото видно, что у главы республики забинтована одна рука. Президент появился перед камерами впервые с 9 мая.

Лукашенко появился на публике впервые с посещения парада Победы в Москве

Ранее в Госдуме РФ подтвердили, что Лукашенко имеет проблемы со здоровьем. Парламентарий Константин Затулин сообщил о болезни белорусского лидера, но не назвал конкретный диагноз.
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