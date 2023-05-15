Лукашенко появился на публике впервые с посещения парада Победы в Москве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил командный пункт ВВС и войск ПВО, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».
Авторы публикации сообщили, что политик выслушает доклад о выполнении задач боевого дежурства.
На опубликованном каналом фото видно, что у главы республики забинтована одна рука. Президент появился перед камерами впервые с 9 мая.
Ранее в Госдуме РФ подтвердили, что Лукашенко имеет проблемы со здоровьем. Парламентарий Константин Затулин сообщил о болезни белорусского лидера, но не назвал конкретный диагноз.