Германия в рамках очередного нового пакета военной помощи направит Украине четыре дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщает Минобороны Германии.
Незадолго до этого, Берлин уже направил четыре системы ПВО, из которых две уже доставлены. Общая сумма нового пакета военной помощи Украине составляет 2,7 миллиарда евро.
Прежде военный эксперт, руководитель холдинга структур безопасности «Русь» Роман Насонов заявил, что, несмотря на финансирование и обеспечение вооружением Украины Великобританией, Россия достигнет своих целей. Он заявил, что для РФ украинский конфликт является фактором дальнейшего существования страны.