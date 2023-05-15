СК возбудил дело по факту посягательства на жизнь врио МВД ЛНР Корнета

Следственный Комитет в ЛНР возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь врио министра республиканского МВД Игорь Корнет. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале СК России.
Следствие установило, что сегодня около 13:50 в салоне красоты на улице Демехина в городе Луганске сработало взрывное устройство. В результате пострадали четыре мирных жителя, в том числе и Корнет.
«Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Луганской Народной Республике произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели и очевидцы, изъяты представляющие интерес для следствия предметы, назначены необходимые экспертизы», — говорится в сообщении.
Следствие полагает, что взрывное устройство было заложено неизвестными лицами с целью покушения на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Работу следственной группы на месте происшествия координировал лично и.о. руководителя СУ СК России по ЛНР.
Ранее стало известно, что получивший ранения врио главы МВД ЛНР Игорь Корнет находится в реанимации. Его состояние оценивается как стабильное.