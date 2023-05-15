Моравецкий намекнул на китайское происхождение прилетевшего из Белоруссии аэростата

Упавший на территории Польши аэростат мог иметь китайское происхождение. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Он связал падение аэростата на территории страны с похожими случаями, произошедшими 2,5 месяца назад в Соединенных Штатах. Тогда над территорией Аляски появились китайские разведывательные воздушные шары.
«В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных Штатов», — заявил Моравецкий.
Ранее Государства G7 и Евросоюза заявили о планах ввести запрет на перезапуск газопроводов. Сообщается, что речь идет о поставках газа, которые ранее были сокращены, пишет Национальная Служба Новостей.