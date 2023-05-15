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Моравецкий намекнул на китайское происхождение прилетевшего из Белоруссии аэростата

Политика
Моравецкий намекнул на китайское происхождение прилетевшего из Белоруссии аэростата

Упавший на территории Польши аэростат мог иметь китайское происхождение. Об этом сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Он связал падение аэростата на территории страны с похожими случаями, произошедшими 2,5 месяца назад в Соединенных Штатах. Тогда над территорией Аляски появились китайские разведывательные воздушные шары.

«В этой связи я напомню об определенных происшествиях, которые имели место 2,5 месяца назад, где-то в начале февраля в небе Соединенных Штатов», — заявил Моравецкий.

Ранее Государства G7 и Евросоюза заявили о планах ввести запрет на перезапуск газопроводов. Сообщается, что речь идет о поставках газа, которые ранее были сокращены, пишет Национальная Служба Новостей.
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