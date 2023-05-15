Эксперт Фомиченко рассказал о методах воспитания детей через видеоигры

Например, чтобы научить ребенка чистить зубы, можно использовать игры с простой механикой, формата тамагочи. Ребенок будет помогать персонажам игр, заботиться о них и об их гигиене. И тем самым привыкнет к необходимости утренних процедур. Также важно эмоциональное наполнение игры, где персонаж после гигиенических процедур улыбается и смеется. У малыша появится ассоциация с действием: «чистые зубы - красивая улыбка - счастливый персонаж».