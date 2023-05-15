Эксперт Фомиченко рассказал о методах воспитания детей через видеоигры

Дети познают окружающий мир через игровой процесс, который оказывает большое влияние на психическое развитие в юном возрасте. Специалисты считают, что правильно подобранные компьютерные игры не принесут вреда, а, напротив, помогут обрести полезные привычки.
Такое мнение высказал руководитель команды разработки игр онлайн-школы для детей и подростков Александр Фомиченко. В беседе с изданием Life эксперт отметил, что раньше полезные привычки формировались под воздействием родителей. Теперь на помощь мамам и папам приходят компьютерные игры. Они стали частью образовательного процесса и помогают родителям сформировать у ребенка полезные паттерны поведения.
Например, чтобы научить ребенка чистить зубы, можно использовать игры с простой механикой, формата тамагочи. Ребенок будет помогать персонажам игр, заботиться о них и об их гигиене. И тем самым привыкнет к необходимости утренних процедур. Также важно эмоциональное наполнение игры, где персонаж после гигиенических процедур улыбается и смеется. У малыша появится ассоциация с действием: «чистые зубы - красивая улыбка - счастливый персонаж».