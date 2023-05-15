Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ населенных пунктов под Шебекино

Населенные пункты Шебекинского городского округа в Белгородской области находится под массированным обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем личном Telеgram-канале.
В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи в селах Графовка и Безлюдовка. Аварийные службы работают над переподключением абонентов.
Незначительные повреждения получила база отдыха. В результате обстрелов были выбиты окна и посечены заборы. Сейчас экстренные службы обходят дворы, чтобы зафиксировать все последствия ударов.
Ранее украинские военнослужащие повредили десять домовладений в Графовке Белгородской области во время обстрела.