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Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ населенных пунктов под Шебекино

Происшествия
Белгородский губернатор Гладков сообщил о массированном обстреле ВСУ населенных пунктов под Шебекино

Населенные пункты Шебекинского городского округа в Белгородской области находится под массированным обстрелом Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем личном Telеgram-канале.

В результате инцидента никто не пострадал. Повреждения получили линии электропередачи в селах Графовка и Безлюдовка. Аварийные службы работают над переподключением абонентов.

Незначительные повреждения получила база отдыха. В результате обстрелов были выбиты окна и посечены заборы. Сейчас экстренные службы обходят дворы, чтобы зафиксировать все последствия ударов.

Ранее украинские военнослужащие повредили десять домовладений в Графовке Белгородской области во время обстрела.
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