В Приамурье девушка попала в психбольницу после выпитой смеси нейролептиков и спиртного

Жительница Амурской области попала в учреждение для душевнобольных после того, как смешала нейролептики с алкоголем.
По данным Telegram-канала SHOT, вместе с парнем 20-летняя девушка пришла в ночной клуб. Там пара выпила. Так как девушка принимала лекарства от биполярного расстройства, алкоголь повлиял на нее слишком сильно.
После вечеринки молодые люди вышли на улицу и стали выкрикивать оскорбления в адрес властей. Очевидцы вызвали полицию. Правоохранителям девушка заявила, что в ее состоянии подобное нормально. Парня отпустили, а девушку направили на принудительное лечение.
Стоит отметить, что ранее в Госдуме сообщили о намерении запретить продажу алкоголя в жилых домах по ночам. Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», таким образом парламентарии планируют бороться с проблемой.