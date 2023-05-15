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За модным домом Валентина Юдашкина «висят» заблокированные счета с 2015 года

Общество
За модным домом Валентина Юдашкина «висят» заблокированные счета с 2015 года

ФНС арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина, который трагически скончался после длительной болезни. Организация уже несколько лет оказывается в подобных ситуациях. Более того, прибыль от нее — нулевая, выяснил ФАН.

С 2015 года счета модного дома арестовывали порядка 25 раз. Ограничительные меры предпринимали из-за неисполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа или процентов, а также непредставленных в срок деклараций.

Счета у Модного дома Валентина Юдашкина были как в Норвик-банке, так и в Сбербанке. При этом блокировать их приходилось обеим кредитным организациям. С 2013 года актив дизайнера фактически не работает, пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

«Прибыль нулевая, а стоимость — минусовая: минус 219 миллионов рублей», — пояснил источник ФАН.

При этом модный дом — лишь одно из предприятий почившего кутюрье. У Юдашкина было множество организаций, причем они-то и приносили прибыль, а их счета не блокировались.

Известный дизайнер скончался 2 мая на 60-м году жизни. О смерти кутюрье сообщила его супруга. В комментарии ФАН певица Анита Цой, еле сдерживая слезы, поделилась чувствами, вызванными уходом ее друга, мастера — Валентина Юдашкина.
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