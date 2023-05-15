За модным домом Валентина Юдашкина «висят» заблокированные счета с 2015 года

Счета у Модного дома Валентина Юдашкина были как в Норвик-банке, так и в Сбербанке. При этом блокировать их приходилось обеим кредитным организациям. С 2013 года актив дизайнера фактически не работает, пояснил собеседник Федерального агентства новостей.