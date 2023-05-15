Замглавы МИД Рябков: выход России из ДОВСЕ не скажется на безопасности в Европе

Дипломат указал, что враждебные по отношению к России действия стран НАТО и покупателей их вооружения отрицательно повиляли на безопасность в Европе. По мнению Рябкова, многие годы ДОВСЕ фактически не работал, поэтому выход России из договора не может ухудшить ситуацию. Денонсация договора уберет иллюзии у тех, кто надеялся в него втянуть Москву.