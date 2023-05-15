Замглавы МИД Рябков: выход России из ДОВСЕ не скажется на безопасности в Европе

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, как денонсация Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) повлияет на безопасность в Европе. Его слова приводит «Парламентская газета».
Распоряжение о выходе из договора подписал президент России Владимир Путин. Совет Госдумы 15 мая назначит дату рассмотрения законопроекта о денонсации ДОВСЕ. Официальным представителем главы государства при рассмотрении данного вопроса назначен Рябков.
Дипломат указал, что враждебные по отношению к России действия стран НАТО и покупателей их вооружения отрицательно повиляли на безопасность в Европе. По мнению Рябкова, многие годы ДОВСЕ фактически не работал, поэтому выход России из договора не может ухудшить ситуацию. Денонсация договора уберет иллюзии у тех, кто надеялся в него втянуть Москву.
«ДОВСЕ в силу изменившейся обстановки противоречит интересам нашей безопасности. Этот очевидный факт придется теперь признать и на Западе», — подчеркнул он.
Ранее комитет Госдумы по международным делам единогласным решением поддержал денонсацию ДОВСЕ.