«Опасения рецессии мировой экономики и неопределенность с госдолгом США»: аналитики о том, что сегодня влияет на золото

Из «негативных» моментов эксперт выделил выступление одной из председателей ФРС — Мишель Боуман. Она заявила, что, если инфляция будет оставаться достаточно высокой, то возможно еще одно повышение ставки в текущем году. Рынок же ожидает, что ставка будет находиться без изменений на высоком уровне достаточно длительное время. Эксперт отмечает: в этом году она не снизится.