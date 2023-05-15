«Опасения рецессии мировой экономики и неопределенность с госдолгом США»: аналитики о том, что сегодня влияет на золото

Финансовые аналитики ФБА «Экономика сегодня» рассказали о положении золота на мировом рынке. По их словам, на сегодняшний день валюта придерживается диапазона от 1970 до 2 070 долларов за тройскую унцию.
Подробно ситуацию описал аналитик Александр Багманов. Эксперт отметил, что по итогам пятничных торгов, золото закрылось снижением на 0,2%: с отметки 2015 оно переместилось в район отметки 2011, и по сей день торгуется в районе 2012.
Из «негативных» моментов эксперт выделил выступление одной из председателей ФРС — Мишель Боуман. Она заявила, что, если инфляция будет оставаться достаточно высокой, то возможно еще одно повышение ставки в текущем году. Рынок же ожидает, что ставка будет находиться без изменений на высоком уровне достаточно длительное время. Эксперт отмечает: в этом году она не снизится.
Этот факт поддержал рост доходности десятилетних американских гособлигаций — они подросли почти до 3,5%, а индекс доллара DXY подрос до 102,5 пунктов.
«Плюс в пятницу вышли не очень хорошие данные по индексу настроения потребителей в США от Мичиганского университета. Индекс составил 50,7 пункта, хотя ожидали 63 пункта. Это подтверждает проблему уже в американской экономике, и это позитивно для золота», — заметил аналитик.
Поддерживает валюту еще один фактор.
«Золото сейчас поддерживает опасения рецессии мировой экономики, особенно американской, и неопределенность с госдолгом США: там президент до сих пор не договорился с законодателями, особенно республиканской партии. До вторника переговоры должны возобновиться; это несколько нивелирует рынок и, соответственно, поддерживает золото», — отмечает эксперт.
По словам Багманова, в течение недели в центре внимания будут данные из США по объему розничных продаж и промышленного производства. Ранее аналитик прогнозировал, что «золото может протестировать свой исторический максимум».