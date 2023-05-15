СК требует избрать запрет действий для супруга блогера Блиновской

В суд поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского, обвиняемого в совершении преступлений по статьям Уголовного Кодекса России об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.