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СК требует избрать запрет действий для супруга блогера Блиновской

Общество
СК требует избрать запрет действий для супруга блогера Блиновской

Следственный комитет России требует избрать запрет действий для супруга блогера Елены Блиновской, бизнесмену Алексею Блиновскому по делу об уклонении от уплаты налогов, сообщили ФАН в пресс-службе Пресненского суда в Москве.

В суд поступили материалы ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Блиновского, обвиняемого в совершении преступлений по статьям Уголовного Кодекса России об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и отмывании денег.
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