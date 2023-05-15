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Икону кисти Андрея Рублева вернули Троицкому собору

Общество
Икону кисти Андрея Рублева вернули Троицкому собору

Икону «Троица», написанную преподобным Андреем Рублевым, возвратили в Троцкий собор. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

В заявлении говорится, что в ответ на многочисленные просьбы православных верующих президент России Владимир Путин принял решение о возвращении РПЦ чудотворной иконы «Троица». Ранее она находилась в Третьяковской галерее.

Икону выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве. Там она будет находиться год. Затем образ займет историческое место в Троицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

В 1929 году по распоряжению советских властей «Троица» была передана в Государственную Третьяковскую галерею. Полотно кисти иконописца Рублева входило в ее собрание с того времени. Об этом информирует RT.
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