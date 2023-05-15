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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев выиграл представителя Испании Алехандро Давидович-Фокина в третьем круге турнирной серии «Мастерс» в Риме.

Матч между Рублевым и Давидович-Фокина продолжался один час и 48 минут и завершился со счетом 7:6 (10:8), 6:3. В следующей игре россиянин встретится с немецким представителем Янником Ханфманом.

Турнир проходит в итальянской столице Рим. Суммарный призовой фонд чемпионата превышает 7,7 миллионов евро.

Прежде представительница России Анна Блинкова не смогла победить украинку Ангелину Калинину и не прошла в третий этап турнира категории WTA-1000, который так же проходит в Риме.
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