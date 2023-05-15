Теннисистка Кудерметова вышла в четвертьфинал римского турнира WTA 1000

Российская спортсменка Вероника Кудерметова вышла в 1/4 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000, который проходит в Риме.
В 1/8 финала теннисистка победила представительницу Чехии Мари Боузкову в двух сетах со счетом 6:2, 6:2, которые спортсменки провели на корте римской арены «Форо Италико». Матч длился один час и 19 минут.
В следующем туре соперницей Кудерметовой станет китаянка Чжэн Циньвэнь. Встреча пройдет 16 мая и начнется около 12 утра по московскому времени. В настоящий момент российская спортсменка является 12-ой ракеткой мира.
Ранее футбольный клуб «Ахмат» одержал победу над московским «Динамо» со счетом 3:0. Встреча проходила 14 мая в Москве.