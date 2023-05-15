«Абсолютная бессовестность»: депутат Виталий Милонов назвал условие, при котором Максим Галкин может покинуть Израиль

Иск, оспаривающий решение Минюста о включении себя в реестр физлиц — иностранных агентов, в Замоскворецкий суд Москвы подал юморист Максим Галкин (признан иноагентом в РФ).
Идея подобного поступка, возможно, была подсказана артисту в виде шутки, которую он воспринял всерьез. Таким мнением поделился в беседе с корреспондентом ФАН депутат Госдумы Виталий Милонов.
«Это — абсолютная бессовестность! Поразительное отсутствие зачатков совести у человека. После всего того, что он себе позволил, он еще направляет иск о снятии статуса иноагента. Честно говоря, когда я прочитал новость, меня это даже не повеселило», — прокомментировал парламентарий.
Виталий Милонов также не исключил, что Максим Галкин✱ в определенный момент может сбежать и из Израиля.
«Возможно, какие-то знакомые подсказали ему так поступить: видимо, просто поиздевались, а он, в силу слабоумия, не понял этого. Максиму Галкину путь в Россию закрыт! Этот человек предал не только родину, но и людей, которые здесь живут. Этот человек публично смеялся над теми, кто принимает участие в спецоперации. Кстати, в Израиле его тоже могут призвать защищать эту страну. Думаю, он не сильно будет желать надеть военную форму», — пояснил собеседник ФАН.
В завершение он поделился еще одной версией того, из каких соображений артист мог обратиться в суд с подобным иском.
«Это наглая выходка на фоне полного отсутствия хоть какого-то раскаяния за оскорбительные и бессовестные высказывания — попытка позаботиться о том, чтобы не страдал доход. Им сейчас срочно нужно предпринимать шаги, связанные с реализацией активов. Максиму Галкину очень неудобно это делать, имея статус иноагента», — подытожил народный избранник.
Ранее муж и продюсер певицы Вики Цыгановой, поэт Вадим Цыганов в беседе с ФАН оценил иск Максима Галкина. По мнению собеседника, этот шаг представляет собой «попытку накосить бабла».
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами