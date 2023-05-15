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В Британии откроют новый центр по подготовке украинских военных летчиков

Политика
В Британии откроют новый центр по подготовке украинских военных летчиков

Центр обучения по управлению западными самолетами откроется в Великобритании, заявил глава правительства страны Риши Сунак.

Также политик сообщил о поддержке инициативы украинского президента Владимира Зеленского по созданию коалиции стран, выступающих за передачу истребителей Киеву.

«Мы откроем новую британскую авиашколу и проведем необходимое обучение украинских пилотов, чтобы они могли управлять различными типами самолетов», — говорится в публикации на странице канцелярии Сунака в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ).

В России прокомментировали инициативу британского премьер-министра. Политолог Николай Лагин рассказал ФАН, что поддержка Британии не поможет Киеву.
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