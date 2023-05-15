«Карточный шулер»: Депутат Госдумы Ивлев раскритиковал президента Франции Макрона за слова о поражении России

Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Он уверен, что таким образом в Париже пытаются оправдать свои провалы.
Парламентарий напомнил о словах французского лидера. Макрон назвал «геополитическим поражением» сближение России и Китая.
По мнению Ивлева, политик «передергивает события как карточный шулер». Помимо этого, депутат напомнил Парижу о том, как страна сдалась в 1814 году.
«Все они на Западе до сих пор ищут оправдание за свои геополитические поражения. А Россия была, есть и будет державой-победительницей», – подчеркнул парламентарий.
Стоит отметить, что ранее экс-депутат Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции за решения по поставкам новой военной техники Украине. Он призвал остановить эту бойню, цитирует его слова RT.