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«Карточный шулер»: Депутат Госдумы Ивлев раскритиковал президента Франции Макрона за слова о поражении России

Политика
«Карточный шулер»: Депутат Госдумы Ивлев раскритиковал президента Франции Макрона за слова о поражении России

Депутат Госдумы Леонид Ивлев прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «геополитическом поражении» России. Он уверен, что таким образом в Париже пытаются оправдать свои провалы.

Парламентарий напомнил о словах французского лидера. Макрон назвал «геополитическим поражением» сближение России и Китая.

По мнению Ивлева, политик «передергивает события как карточный шулер». Помимо этого, депутат напомнил Парижу о том, как страна сдалась в 1814 году.

«Все они на Западе до сих пор ищут оправдание за свои геополитические поражения. А Россия была, есть и будет державой-победительницей», – подчеркнул парламентарий.

Стоит отметить, что ранее экс-депутат Флориан Филиппо раскритиковал президента Франции за решения по поставкам новой военной техники Украине. Он призвал остановить эту бойню, цитирует его слова RT.
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