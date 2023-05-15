Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал выгодополучателями украинского конфликта оружейников и бизнесмена Джорджа Сороса. По его словам, у фирм-производителей оружия на биржах наблюдается высокий рост. При этом сам финансист не отрицает, что его деньги помогли совершить в 2013 году на Украине государственный переворот.