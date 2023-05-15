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Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Общество
Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти

Американский миллиардер Джордж Сорос опроверг слухи о своей смерти, которые накануне появились в соцсетях. Соответствующий пост появился на его странице в Twitter (заблокирован Роскомнадзором на территории РФ).

Сорос отметил, что слухи о сердечном приступе полностью ложны. 92-летний финансист подчеркнул, что он жив и здоров.

Ранее издание The Sun сообщило, что слухи о смерти 92-летнего миллиардера распустили сторонники конспирологии. Это уже не первый случай, когда подобные фейки получали широкое распространение.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан назвал выгодополучателями украинского конфликта оружейников и бизнесмена Джорджа Сороса. По его словам, у фирм-производителей оружия на биржах наблюдается высокий рост. При этом сам финансист не отрицает, что его деньги помогли совершить в 2013 году на Украине государственный переворот.
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