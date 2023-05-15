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Министр обороны Скленар сообщил, что поддержка Украины будет продолжаться

Политика
Министр обороны Скленар сообщил, что поддержка Украины будет продолжаться

Словакия намерена и дальше оказывать всеобъемлющую поддержку Украине. Об этом заявил министр обороны страны Мартин Скленар.

Он указал, что Киев сейчас нуждается в поддержке Словакии, поэтому она будет продолжиться. Республика также будет оказывать и военную помощь.

В апреле Словакия передала Украине сверхзвуковые истребители МиГ-29. Однако лидер словацкой парламентской оппозиции Роберт Фицо заявил, что данные самолеты били поставлены в нарушение конституции страны.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова назначила новый кабинет министров. Теперь его возглавил экс-замглавы Нацбанка Людовит Одор, пишет Национальная Служба Новостей.
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