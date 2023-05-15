Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно поставлять зерно в Африку

Москва, 15 мая. Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с главой Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой.
В ходе диалога российский лидер подтвердил готовность поставлять большие объемы зерна и удобрений на Черный континент. В том числе и на безвозмездной основе.
Кроме того, политики обсудили ключевые моменты сотрудничества и договорились укреплять взаимовыгодные связи в разных сферах. В частности, сторонам предстоит провести совместную подготовку к саммиту «Россия — Африка» и к встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в конце лета на площадках Йоханнесбурга.
Ранее министр торговли и промышленности Центральноафриканской Республики Леа Мбуа Думта заявила, что правительство надеется на поддержку российских предпринимателей в развитии сельского хозяйства страны. Чиновница назвала РФ приоритетным партнером ЦАР, отметив, что взаимодействие двух держав улучшает жизнь граждан государства.
Представители Москвы и Банги неоднократно обсуждали перспективы сотрудничества в различных областях. Стороны планируют заключить ряд соглашений о партнерстве в сфере экспорта агропромышленной продукции.