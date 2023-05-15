Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность бесплатно поставлять зерно в Африку

Кроме того, политики обсудили ключевые моменты сотрудничества и договорились укреплять взаимовыгодные связи в разных сферах. В частности, сторонам предстоит провести совместную подготовку к саммиту «Россия — Африка» и к встрече на высшем уровне БРИКС, которая пройдет в конце лета на площадках Йоханнесбурга.