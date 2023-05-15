Рязанская область продолжает держаться на третьем месте в ЦФО по числу лесных пожаров

Рязанская область все еще находится на третьем месте в Центральном федеральном округе РФ по количеству лесных пожаров с начала весенне-летнего сезона. Об этом сообщили на сайте «Авиалесохраны».
Как пишет сетевое издание 62INFO.RU, в Рязанской области зарегистрировали девять лесных пожаров. Подмосковье занимает первое место – там отметили 72 очага возгораний, второе место у Владимирской области с данными про 14 природных пожаров.
По площади, на которую распространился огонь, Рязанская область также третья в ЦФО. Ее показатель – 36,15 га, первое место у столичного региона – 157,68 га, второе место занимает Костромская область с показателем – 90 га.
В Рязанской области все лесные пожары имели место в прошлом месяце, в мае же возгораний не отмечено. С 26 апреля здесь введен особый противопожарный режим, при котором запрещено посещать лес, напомнили в пресс-службе ведомства.