«Атомные пули»: насколько опасны поставленные ВСУ боеприпасы с обедненным ураном

В 1991 году в Ираке и Кувейте Армия США потеряла в бою всего лишь 167 человек, что довольно мало для полномасштабной войсковой операции. Однако когда «Буря в пустыне» стихла, в Пентагоне обратили внимание, что ветераны этой кампании в огромном количестве обращаются в министерство обороны за пенсионными выплатами и медицинскими пособиями. В 2007 году Администрация по делам ветеранов сообщила, что она выплачивает пенсии по инвалидности 181 996 ветеранам войны в Заливе — то есть примерно трети от всего количества участников той войсковой операции. Из них 3248 человек получили компенсацию за «неустановленные заболевания». С участниками вторжения в Ирак тоже не все было хорошо. Уже в 2004 году 27 571 военнослужащий, то есть примерно 16,4% от общего их количества, обратился за медицинской помощью.