Историк Александр Свистунов рассказывает об опасностях применения урановых боеприпасов на Украине.
Страны НАТО в рамках своей «военной помощи» отправили киевскому режиму снаряды с сердечниками из обедненного урана. На Западе об этом сообщали СМИ, однако старательно игнорировали одну «маленькую» особенность данных боеприпасов — они радиоактивны. Проблема в том, какой накопительный эффект на здоровье человека оказывает обедненный уран, и к чему может привести такой «ленд-лиз».
Великобритания, которая выделила Киеву помощь на сумму более 2 млрд долларов, до сих пор отказывается поставлять боевые истребители, но пообещала поставить дополнительные вооружения, в том числе танковые снаряды с сердечниками из обедненного урана, которые также известны как «радиоактивные пули». Обедненный уран — это побочный продукт обогащения урана, и он представляет собой очень плотный и радиоактивный металл, который при использовании в соответствующих боеприпасах может пробивать броню танков и других транспортных средств.
Едва ли снаряды с обедненным ураном могут оказать решающее значение на ход боевых действий. Однако решение Великобритании будет иметь долгосрочные и печальные последствия для многих украинских военнослужащих, гражданских лиц и окружающей среды. Безусловно, снаряды с обедненным ураном — это даже близко не ядерное оружие, однако их систематическое и массовое применение создает накопительный эффект, который может сделать землю Украины в буквальном смысле радиоактивной. Тому есть исторические примеры.
Во время операции «Буря в пустыне» в 1991 году американские войска применили более 860 000 снарядов с обедненным ураном, чтобы вытеснить армию иракского правителя Саддама Хусейна из Кувейта. В результате огромные территории Ближнего Востока были усеяны радиоактивными обломками. В южных регионах соседнего Ирака радиационный фон после той войны вырос в 30 раз выше нормы. У танков, которые вели огонь такими снарядами, показатели радиоактивности в 50 раз превышали средние. Само собой, от применения подобных боеприпасов в долгосрочной перспективе страдают не только военнослужащие, но и местное населения и даже природная среда — почва и вода в первую очередь.
Обедненный уран — это сильнодействующий канцерогенный агент, приводящий к увеличению заболеваемости раком. Еще в 2007 году издание Vanity Fair выпустило большой материал, посвященный накопительному эффекту, который оказывают на организм человека боеприпасы с компонентами из урана. Авторы статьи утверждают, что в Пентагоне знали об опасности, которую несут в себе снаряды с ураном, еще до начала операции «Буря в пустыне», то есть — до 1991 года. Впрочем, это не помешало американскому командованию использовать аналогичные снаряды во время вторжения в Ирак в 2003 году.
В 1991 году в Ираке и Кувейте Армия США потеряла в бою всего лишь 167 человек, что довольно мало для полномасштабной войсковой операции. Однако когда «Буря в пустыне» стихла, в Пентагоне обратили внимание, что ветераны этой кампании в огромном количестве обращаются в министерство обороны за пенсионными выплатами и медицинскими пособиями. В 2007 году Администрация по делам ветеранов сообщила, что она выплачивает пенсии по инвалидности 181 996 ветеранам войны в Заливе — то есть примерно трети от всего количества участников той войсковой операции. Из них 3248 человек получили компенсацию за «неустановленные заболевания». С участниками вторжения в Ирак тоже не все было хорошо. Уже в 2004 году 27 571 военнослужащий, то есть примерно 16,4% от общего их количества, обратился за медицинской помощью.
Таким образом, в Пентагоне и в НАТО вполне известно пагубное влияние обедненного урана на организм человека. Почему же они продолжают использовать снаряды с обедненным ураном? Дело в том, что он тяжелее свинца, а это означает, что при выстреле с высокой скоростью он способен пробить даже очень серьезную броню. Снаряды с обедненным ураном активно используются вооруженными силами США еще с 1970-х годов. За минувшие десятилетия американские войска применяли подобные боеприпасы не только в Кувейте, но и в Боснии, Ираке, Косово, Сирии и Сербии.
Возникли ли медицинские проблемы у жителей этих стран? Согласно официальным заявлениям США, «сколь-либо обобщенных данных нет». Однако с учетом известного процента заболеваемости среди военнослужащих США, можно сделать выводы о том, как осколки снарядов и прочие «расходники» могут влиять на экосистему, в которую попадают.
На территории США накопилось более 500 000 тонн отходов обедненного урана с тех пор, как в рамках Манхэттенского проекта впервые было создано атомное оружие. Большая часть этого урана находится в Хэнфорде, штат Вашингтон, на главном заводе страны по производству плутония.
А добывают уран в штате Нью-Мексико, и здесь мы располагаем довольно любопытной статистикой. В 2000 году было опубликовано исследование, согласно которому заболеваемость раком легких у индейцев навахо, работавших на руднике и добывавших уран, была в 28 раз выше, чем у тех, кто никогда не добывал уран.
Другие современные исследования показали прямую связь между воздействием урана и заболеваниями почек, врожденными дефектами у младенцев, чьи родители контактировали с ураном, повышенным уровнем заболеваний щитовидной железы и некоторыми аутоиммунными заболеваниями. А теперь обедненный уран стараниями «английских партнеров» едет на Украину, где найдет свое применение. Чернобыля им, видимо, уже мало.