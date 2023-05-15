В Германии обнаружили человеческие следы возрастом 300 тысяч лет

Международная исследовательская группа ученых Тюбингенского университета и Научно-исследовательский институт Зенкенберга в Германии обнаружили человеческие следы возрастом около 300 тысяч лет, сообщает Planet Today.
Следы, которые были окружены отпечатками животных, были обнаружены в палеолитическом комплексе Шенинген в Нижней Саксонии. Ученые предполагают, что они принадлежат Homo heidelbergensis.
В совокупности все следы представляют картину экосистемы того времени. Сообщается, что это самые старые следы человека, которые известны немецким ученым. Они считают, что отпечатки принадлежат молодым людям, которые обитали на берегах водоемов и пользовались его ресурсами.
Ранее Археологи в Риме обнаружили винодельню, возраст которой составляет 2000 лет. По заявлению ученых, она была найдена на богато украшенной вилле Квинтилиев. В древние времена производство напитка было развлечением для богатых и могущественных римлян.