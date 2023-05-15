На Филиппинах пятилетний ребенок съел жаренную лягушку и скончался

Известно, что семья решила устроить барбекю и зажарить лягушек. Вскоре погибшему, а также его братьям и сестрам, стало плохо. Медики не смогли спасти мальчика, остальных детей госпитализировали. Они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.