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На Филиппинах пятилетний ребенок съел жаренную лягушку и скончался

Происшествия
На Филиппинах пятилетний ребенок съел жаренную лягушку и скончался

В городе Диполог на Филиппинах пятилетний мальчик скончался после того, как съел приготовленную на решетке лягушку. Об этом сообщает Phil Star.

Известно, что семья решила устроить барбекю и зажарить лягушек. Вскоре погибшему, а также его братьям и сестрам, стало плохо. Медики не смогли спасти мальчика, остальных детей госпитализировали. Они до сих пор находятся в тяжелом состоянии.

В офисе мэра города, где произошла трагедия, Дарела Уи сообщили, что администрация окажет помощь пострадавшим.

Ранее в Красноярском крае ребенок съел свиной шашлык и заразился острым лихорадочным заболеванием.
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