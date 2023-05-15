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Врач Харлов указал опасные заболевания ЖКТ, возникающие из-за стресса

Общество
Врач Харлов указал опасные заболевания ЖКТ, возникающие из-за стресса

Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов указал, что длительный стресс разрушает слизистые желудка и кишечника, что приводит к опасным заболеваниям ЖКТ.

Врач в беседе с Pravda.Ru объяснил, что в стрессовых ситуациях происходит отток крови от органов ЖКТ в мышцы и нервную систему. В этот момент работа органов ЖКТ замедляется и пища не продвигается по органам, и не усваивается. Это может привести к таким заболеваниям как гастрит, дуоденит и геморрой.

«В двенадцатиперстной кишке пища дольше застаивается, дольше воздействуют пищевые соки на стенку кишечника. Слизистые оболочки желудка и кишечника разрушаются», — сказал Харлов.

Врач рекомендовал во время стресса не есть тяжелую пищу, которая будет долго перевариваться. Так же предостерег, что постоянный стресс может спровоцировать язвенный колит и Болезнь Крона.
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