Врач Харлов указал опасные заболевания ЖКТ, возникающие из-за стресса

Врач в беседе с Pravda.Ru объяснил, что в стрессовых ситуациях происходит отток крови от органов ЖКТ в мышцы и нервную систему. В этот момент работа органов ЖКТ замедляется и пища не продвигается по органам, и не усваивается. Это может привести к таким заболеваниям как гастрит, дуоденит и геморрой.