Аналитик Разуваев рассказал о дефолте США, неизменной ключевой ставке в России и курсе доллара ниже 70 рублей

На фоне непрекращающихся банкротств глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл уверяет: все под контролем. При этом республиканцы и демократы не могут договориться о новом потолке госдолга, несмотря на угрозу дефолта. Белый дом предупреждает: в случае провала переговоров ВВП рухнет на 6,1%, более восьми миллионов американцев лишатся работы.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев в авторской колонке для ФАН поразмышлял об экономической ситуации в США и России.
Вероятный курс 65 рублей за доллар. Колонка Александра Разуваева
C моей точки зрения, рецессия составит минимум 10%. И в этом случае мир ждет обвал цен на нефть и, соответственно, Россию трудные времена. Бюджет и рубль Российской Федерации по-прежнему нефтяной. Однако, поспешу всех успокоить, дефолта в США не будет. Это знают все, кто хоть немного знаком с глобальной экономикой и финансами.
Нет проблема, конечно, есть. И в будущем ее надо будет решать. При этом это проблема, прежде всего, не США, а их главных кредиторов – Китая и Японии. Россия фактически обнулила инвестиции в американские бонды еще весной 2018 года, когда впервые возник риск ареста международных резервов Банка России. Вероятно, когда-нибудь США введут единую валюту для США, Канады и Мексики и одновременно реструктуризируют свой долг. Условно хорошим парням из Японии старый на новый долг поменяют 1 к 1, а плохим из Китая и Турции 1 к 10 или даже 1 к 100. Так сказать, авторитарные режимы должны платить дань главной демократии мира.
Вместе с тем, ситуация не такая безоблачная, как кажется на первый взгляд. По оценке Банка России, на руках у населения находится около 85 млрд долларов наличными. На фоне санкционных рисков данные сбережения россиян однозначно под угрозой. Вероятно, в текущем году рубль будет дороже, если брать пару доллар/рубль я ориентируюсь на 65 рублей за доллар. То есть сейчас не самое плохое время поменять ваши доллары на рубли.
Ставки по рублевым вкладам превышают инфляцию. Вероятно, в текущем году ключевая ставка Банка России останется неизменной 7,5%. На рынке акций сейчас дивидендный сезон. То есть купив акции сейчас, можно успеть получить дивиденды за прошлый 2022 год. А дивидендная доходность может значительно превышать ставки по вкладам. При этом, сами котировки российских акций в долларовом выражении находятся значительно ниже исторических максимумов 2008 года.