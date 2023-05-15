Аналитик Разуваев рассказал о дефолте США, неизменной ключевой ставке в России и курсе доллара ниже 70 рублей

Нет проблема, конечно, есть. И в будущем ее надо будет решать. При этом это проблема, прежде всего, не США, а их главных кредиторов – Китая и Японии. Россия фактически обнулила инвестиции в американские бонды еще весной 2018 года, когда впервые возник риск ареста международных резервов Банка России. Вероятно, когда-нибудь США введут единую валюту для США, Канады и Мексики и одновременно реструктуризируют свой долг. Условно хорошим парням из Японии старый на новый долг поменяют 1 к 1, а плохим из Китая и Турции 1 к 10 или даже 1 к 100. Так сказать, авторитарные режимы должны платить дань главной демократии мира.