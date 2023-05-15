Ожидания Украины, поставки оружия и перспективы членства в блоке: чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

Участники НАТО определились со своим отношением к Украине, и оно не совсем похоже на то, чего ожидает Киев. Как пишут западные издания, на предстоящем саммите в Вильнюсе члены военного блока не станут озвучивать украинской стороне приглашение на вступление в Альянс.
Мнения участников НАТО кардинально разделились. Часть государств, в основном представленная вступившими в Альянс после развала СССР восточноевропейскими странами, настаивает на скорейшее вступление Украины в международное объединение. Они готовы пригласить туда Киев уже на вильнюсском саммите. Тем временем «старожилы» в лице Германии, Франции и США заявляют о своем нежелании делать такие «быстрые шаги».
Курс на развитие конфликта
Очевидно, речь идет о стремлении восточноевропейских государств тем самым заручиться большей поддержкой со стороны сильных членов Альянса. Втянув Украину в блок, они будут ожидать вовлечения НАТО в прямое столкновение с РФ.
Эти страны рассчитывают, что усиление военного воздействия на Москву хотя бы на какое-то время отвлечет внимание России от них, отличившихся притеснением русскоязычного населения на своей территории и ожидающих решительного ответа на подобную политику.
Естественно, собственного участия в военном давлении на РФ они не видят, так как считают, что все должны сделать «старшие братья».
Более трезвая позиция
США, Франция и Германия придерживаются другого взгляда на место Украины в НАТО. Эти государства вполне обоснованно считают, что членство Киева в Альянсе прежде всего предоставляет ему право затребовать выполнение пресловутой Пятой статьи Устава блока. Там, в частности, оговорена посильная помощь от всех остальных участников военного объединения в случае агрессии на одного из союзников.
В Вашингтоне, Париже и Берлине прекрасно понимают, что именно им придется напрямую вовлекаться в конфронтацию с Москвой, что может мгновенно перевести украинский конфликт в ядерный апокалипсис.
Именно такой исход и не нравится основным государствам НАТО. И, судя по всему, они будут «придерживать коней». Поэтому вильнюсский саммит Альянса, вероятнее всего, не станет историческим, как того ожидают в Киеве. То есть никакого приглашения в блок Украина не получит.
Перспективы встречи в Вильнюсе и уловки Зеленского
Впрочем, определенно точно украинским представителям вновь расскажут сказку о неких сроках, которые необходимо выдержать, об условиях, которые нужно выполнить. И главное, что вопросы членства, а также потенциальные гарантии безопасности можно будет решать в рамках будущего урегулирования. То есть только после завершения текущего вооруженного конфликта.
Очевидно, что в Киеве это тоже осознают. И президент Владимир Зеленский, будучи неоднократно обманутым своими западными кураторами, привычное им слепое повиновение стал менять на более активные действия. Теперь свои европейские турне он уже не связывает только с попытками «открыть двери в НАТО», а пробует решать более прагматичные вопросы.
В частности, сейчас он прямо спрашивает, поддерживает ли то или иное государство его борьбу с Москвой, которая якобы угрожает всему миру. А получив утвердительный ответ, Зеленский переводит разговор в практическую плоскость — просит оказать максимально возможную военную поддержку сверх того, что было решено тем или иным государством.
То есть своими действиями он стал подталкивать европейские страны к большей активности в этих вопросах, что немедленно отразилось на результате. Объем военной помощи начал расти, и, например, разговоры о поставках истребителей уже не такие однозначно отрицательные, как раньше. Получение франко-британских ракет Storm Shadow, очевидно, можно также отнести на этот счет, как и заявления Германии о дополнительном выделении ВСУ боевых машин Leopard 1, и Франции о поставках колесных танков АМХ-10RC.
«Временное» решение
Тем не менее страны Альянса достигли консенсуса и не пока намерены приглашать Украину в НАТО. Однако западные издания говорят, что возможным «временным» решением взаимодействия Киева с НАТО может стать создание некоего административного органа, деятельность которого заключалась бы в организации текущего взаимодействия между украинским руководством и Брюсселем.
И уж точно НАТО не станет снижать объемы своей военно-технической поддержки оборонного сектора Украины. По крайней мере, до окончания широко анонсированного «весеннего наступления», по результатам которого и будут определяться новые решения.
С нашей же стороны в ходе весенне-летней кампании крайне важно добиться ситуации, свидетельствующей о переломе процесса СВО и утрате Украиной перспектив на оперативно-стратегические успехи. Ведь после этого Запад, вероятнее всего, будет вынужден пойти на изменения в своей риторике относительно военной поддержки Киева. По крайней мере, сам Владимир Зеленский этого очень серьезно опасается и потому сейчас собирает все остатки вооружения, какое еще осталось в Европе.