Ожидания Украины, поставки оружия и перспективы членства в блоке: чего ждать от саммита НАТО в Вильнюсе

То есть своими действиями он стал подталкивать европейские страны к большей активности в этих вопросах, что немедленно отразилось на результате. Объем военной помощи начал расти, и, например, разговоры о поставках истребителей уже не такие однозначно отрицательные, как раньше. Получение франко-британских ракет Storm Shadow, очевидно, можно также отнести на этот счет, как и заявления Германии о дополнительном выделении ВСУ боевых машин Leopard 1, и Франции о поставках колесных танков АМХ-10RC.