Донецкий поэт, член Межрегионального союза писателей Донбасса Александр Товберг рассказал в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот», как при помощи западных стран происходил захват нацистами власти на Украине.
Жесточайшее военное противостояние в Донбассе идет параллельно с борьбой в сфере культуры. Вокруг противодействия Донбасса и Киева возникла целая субкультура. При этом если в ДНР и ЛНР осмысление украинской трагедии идет в русле живого и искреннего творчества, на подконтрольных Киеву территориях культура во всех ее проявлениях стремительно деградирует, отметил художник, публицист, президент Ассоциации творческих объединений Северо-Запада Евгений Антипов.
Донецкий поэт, член Межрегионального союза писателей Донбасса Александр Товберг считает, что этот процесс начался отнюдь не в 2014 году, когда власть в стране захватили нацисты. По его словам, давление на творческих людей на Украине началось практически сразу после получения Украиной независимости. Только форма давления до поры до времени была не репрессивной: творческих людей пытались переубедить, материально мотивировать в переходе на новые националистические принципы творчества.
«Разрыв в творческой среде между русскими и националистами произошел не сразу. Сперва мы пытались доказать свою сторону, они выслушивали нас, поначалу вроде как соглашались с нами. Но потом, когда начала нагнетаться политическая обстановка, наши оппоненты становились все агрессивнее, никакие аргументы на них уже не действовали. Доходило даже абсурда: мы на русском языке разговариваем и печатаемся, а они нам говорят — вы должны это делать только на украинской мове», — вспоминает Александр Товберг.
По словам поэта, подобное поведение прозападных киевских властей на Донбассе воспринималось, как насилие над свободным выражением своих мыслей, правом жить так, как люди привыкли. Ошибку Киева поэт видит в том, что власти не осознали глубокую специфику региона, где большинство жителей живут тяжелым трудом шахтеров.
«Человек труда вообще даже и в мыслях жестковат. У него формируются свои понятия, свои взгляды. Это не значит, что он хуже — просто форма выражения у него сама по себе жестче, потому что он постоянно находится в труде. Я тоже всю жизнь проработал слесарем, и мне самому проще что-нибудь сказать на сленге, чем кисейные слова подбирать», — отметил Александр Товберг.
Несмотря на кажущуюся грубость, жители промышленных регионов, пояснил поэт, снисходительны и великодушны. Они легко забывают незначительные обиды, но откровенное хамство и издевательство спустить не могут. Жители Донбасса, по его словам, долго смотрели на действия киевских властей сквозь пальцы, пока они не начали спускать безумные директивы.
«У нас и дальше было бы все спокойно, если бы они не начали директивы сумасшедшие нам спускать», — заявил Александр Товберг.
Основной причиной трагедии, которая постигла Украину, поэт считает то, что власть в стране захватили националисты из западных областей, которых готовили к госперевороту США и их европейские сателлиты. Новая киевская власть, отметил он, отличается не только непрофессионализмом, но и явными проблемами с психикой.
«Мне кажется, что они какие-то упоротые, может быть, что-то с их психикой. Нам повезло, мы родились нормальными, а на этих я смотрю как на массовое сумасшествие», — пояснил Александр Товберг.
По мнению поэта, проблема нацистской Украины заключается в том, что власть там находится в руках людей с узким хуторским сознанием, которые искренне верят в идеи фашизма. Эта власть ведет соответствующую внутреннюю политику, насаждая в головы украинцев человеконенавистническую идеологию.