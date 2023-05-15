Донецкий поэт Александр Товберг объяснил, почему Донбасс не захотел быть частью нацистской Украины

Донецкий поэт, член Межрегионального союза писателей Донбасса Александр Товберг считает, что этот процесс начался отнюдь не в 2014 году, когда власть в стране захватили нацисты. По его словам, давление на творческих людей на Украине началось практически сразу после получения Украиной независимости. Только форма давления до поры до времени была не репрессивной: творческих людей пытались переубедить, материально мотивировать в переходе на новые националистические принципы творчества.