Брат-скинхед актера Артура Смольянинова намерен освободиться по УДО после убийства

Ходатайство Емельяна Николаева — скинхеда Яна Лютика и родного брата актера Артура Смольянинова✱ (признан иноагентом в РФ) — рассмотрит суд Твери. Заседание запланировано на 8 июня, рассказал источник ФАН.
Он также напомнил, что родственник сбежавшего из России артиста в конце прошлого года обратился с просьбой сократить срок в связи с изменением законодательства. Суд удовлетворил это прошение, снизив длительность пребывания в тюрьме на два года. Из-за этого срок по УДО у Николаева уже подошел, и он решил воспользоваться соответствующей мерой, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.
Главаря нацистской банды по прозвищу Ян Лютик ранее приговорили к 19 годам лишения свободы за убийство, покушение на убийство на национальной почве. ФАН вспомнил громкое дело и выяснил, каковы шансы брата актера оказаться на свободе.
- ✱ - физлицо, признанное в России иностранным агентом и включенное Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов