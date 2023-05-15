Брат-скинхед актера Артура Смольянинова намерен освободиться по УДО после убийства

Он также напомнил, что родственник сбежавшего из России артиста в конце прошлого года обратился с просьбой сократить срок в связи с изменением законодательства. Суд удовлетворил это прошение, снизив длительность пребывания в тюрьме на два года. Из-за этого срок по УДО у Николаева уже подошел, и он решил воспользоваться соответствующей мерой, подчеркнул собеседник Федерального агентства новостей.