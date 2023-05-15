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Российская авиакомпания «Азимут» возобновит рейсы в Грузию

Общество
Российская авиакомпания «Азимут» возобновит рейсы в Грузию

Авиакомпания «Азимут» сможет перевозить российских туристов в Грузию. Соответствующее разрешение государство выдало перевозчику.

По данным РБК, рейсы в республику стартуют с 17 мая. При этом заявки подавали три организации из РФ. Представители страны не уточнили, какие именно перевозчики планировали рейсы.

За несколько лет до запрета «Азимут» стал первой российской авиакомпанией, которую допустили к полетам в Грузию. Право на осуществление рейсов у перевозчика появилось в 2019 году.

Стоит отметить, что полеты возобновятся, несмотря на заявления западных стран. Как сообщает издание RT, ранее официальный представитель Госдепартамента Ведант Пател пригрозил санкциями в случае, если авиасообщение между Россией и Грузией возобновится.
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