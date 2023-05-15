Политолог Атаев: если у Кишинева нет понимания важности СНГ, то это — его проблема

Как сообщил накануне спикер парламента страны Игорь Гросу, Молдавия решила выйти из состава Межпарламентской ассамблеи СНГ. По мнению политического аналитика Артура Атаева, в данном шаге нет ничего удивительного, так как эта страна планомерно движется в сторону Евросоюза.
«Как председатель парламента заявляю, что принял решение инициировать процедуру выхода Республики Молдова из Межпарламентской ассамблеи СНГ», — сказал Гросу.
По его словам, решение было принято после обсуждений с рядовыми гражданами, представителями правящей «Партии действия и солидарности», а также с президентом Майей Санду и членами правительства.
«СНГ — это организация, созданная Россией, и мы больше не можем сидеть за одним столом переговоров», — заявил спикер парламента.
Он добавил, что, после того, как на Украине начались боевые действия, СНГ «больше не может называть себя сообществом».
Напомним, Межпарламентская ассамблея — межгосударственный орган СНГ, он состоит из парламентских делегаций стран-участниц. Он образован в Алма-Ате 27 марта 1992 года, изначально в его состав входили Армения, Белоруссия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия и Россия. Позднее к МПА СНГ присоединились Азербайджан, Грузия и Молдавия, а в 1999 году — Украина. Головной офис организации расположен в Таврическом дворце в Петербурге.
В Межпарламентской ассамблее СНГ разрабатываются проекты модельных законодательных актов. Эти законы носят рекомендательный характер и предлагаются национальным парламентам для использования в законотворческом процессе. Среди других задач МПА — формирование правовых основ общего экономического пространства СНГ, наблюдение за выборами и референдумами, миротворческая деятельность и международное сотрудничество.
В начале февраля 2023-го Молдавия уже отозвала своего представителя в МПА СНГ Иона Липчиу.
«В прошлом году мы не были активны в СНГ, и секретариат все это время ничего не делал», — отметила депутат от «Партии действия и солидарности» Дойна Герман.
Она добавила, что парламент пока не собирается утверждать новую кандидатуру на эту должность от Молдавии.
Как сообщил ФАН российский политолог, замдиректора Общества развития русского просвещения «Двуглавый орел» Артур Атаев, Россия не собирается силой удерживать Молдавию в составе организации.
«Как известно, в последние годы в политических элитах Молдавии одним из главных трендов является курс на объединение с Румынией. Кроме того, молдаване хотят «пролезть» в Евросоюз и таким образом получить от него финансовые бонусы. Но, даже без учета этого тренда, намерение выйти из структур СНГ — яркий показатель того, что пророссийские силы в стране, олицетворением которых выступает экс-президент, глава Партии социалистов Игорь Додон, уже фактически потерпели поражение на данном этапе политической борьбы», — указал аналитик.
Кроме того, Молдавия уже имеет статус кандидата в члены Евросоюза, и страна продолжает планомерно двигаться этим курсом, отметил он.
«Поэтому нет ничего удивительного в том, что Кишинев постепенно снимает с себя все обязанности по членству в СНГ, его политика вполне системна. Что касается России, то она имеет все меньше инструментов влияния на эту страну. К счастью, и мы уже не в том положении, когда нам нужно кого-то насильно удерживать в своем ареале, — отметил политолог Атаев. — Если государство выбрало свой путь, и этот путь не пересекается с нашим, то Россия уже не будет впустую вливать в него финансы или ресурсы, как это, в частности, делалось в Советском союзе, а также в постсоветский период. Тем более, что никакие ресурсы уже не помогут этому государству изменить свой курс».
По мнению аналитика, у Молдавии должно само созреть понимание того, что Россия нужна ей в качестве партнера и союзника.
«Если у Кишинева сегодня такого понимания нет, то это — его проблема. Как показала практика, искусственное формирование или удержание союзников ни к чему не приводит. Примером этого может служить Польша, Чехия, Словакия и целый ряд других стран. Я думаю, что России нужно становиться сильнее, а не заниматься удержанием отдельных слабых сателлитов. Если у нас все получится, то Молдова сама будет стремиться войти в Евразийское экономическое пространство, и вновь получить статус союзника России», — заключил Артур Атаев.
Напомним, за последний год Молдавия резко сократила свое участие в делах СНГ. Кишинев перестал отправлять своих представителей на заседания уставных структур содружества. В 2023-м власти республики отказались от сопредседательства в организации, а также от реализации межгосударственной программы «Культурные столицы содружества». Ранее, в конце 2022-го, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что «не видит преимуществ от участия страны в СНГ».