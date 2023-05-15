Политолог Атаев: если у Кишинева нет понимания важности СНГ, то это — его проблема

Напомним, за последний год Молдавия резко сократила свое участие в делах СНГ. Кишинев перестал отправлять своих представителей на заседания уставных структур содружества. В 2023-м власти республики отказались от сопредседательства в организации, а также от реализации межгосударственной программы «Культурные столицы содружества». Ранее, в конце 2022-го, глава МИД Молдавии Нику Попеску заявил, что «не видит преимуществ от участия страны в СНГ».