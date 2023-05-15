Аналитик Максим Репин опроверг информацию о росте ценника на «вторичку» в Омске

Один из интернет-ресурсов сообщил, будто в Омске вторичное жилье за апрель подорожало на 3,7%. О том, что данные по Омску не соответствуют действительности, уведомил аналитик недвижимости Российской гильдии риэлторов Максим Репин.
Как пишет сетевое издание «МК в Омске», сегодня на рынке недвижимости в РФ идет тенденция к стагнации, подъем по всем остальным базам данных помесячно отмечается в пределах от 0,5 до 2%, заявил эксперт.
По словам Репина, рост может иметь место, несмотря на сокращение числа операций и в целом на ослабление рынка. Но для него требуется какое-то внешнее событие. Так, когда в область поступил федеральный транш на покупку квартир для ветеранов, однокомнатные квартиры поднялись в цене из-за роста спроса. В апреле же подобных внешних событий в регионе не происходило, пояснил специалист.
Кроме того, какая-то одна частная база данных в моменте может не зафиксировать действительные цифры. Когда же база обобщается за годовой период, показатели выравниваются и тогда в среднем данные будут актуальными, добавил аналитик.