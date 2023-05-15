Аналитик Максим Репин опроверг информацию о росте ценника на «вторичку» в Омске

По словам Репина, рост может иметь место, несмотря на сокращение числа операций и в целом на ослабление рынка. Но для него требуется какое-то внешнее событие. Так, когда в область поступил федеральный транш на покупку квартир для ветеранов, однокомнатные квартиры поднялись в цене из-за роста спроса. В апреле же подобных внешних событий в регионе не происходило, пояснил специалист.