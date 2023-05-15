ФНС арестовала счета модного дома дизайнера Валентина Юдашкина

Модный дом трагически скончавшегося недавно модельера Валентина Юдашкина задолжал налоговой службе РФ миллионы рублей. Об этом сообщает Mash.
По словам собеседника издания, компания Валентина Абрамовича не предоставила отчеты по доходам за весь 2022 год. Поэтому сотрудники Федеральной налоговой службы подготовили необходимые документы, пришли в Дом моды и арестовали счета.
Также утверждается, что два года назад на счет компании уже был начислен долг в размере 118 миллионов рублей. Несмотря на это, брендовый магазин продолжает работу в Москве на Кутузовском проспекте.
Ранее супругу блогера Елены Блиновской Алексею Блиновскому предъявили обвинение за соучастие в неуплате налогов.