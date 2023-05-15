Стартап Telly предлагает бесплатные телевизоры с двумя экранами за просмотр рекламы

Американский стартап Telly, основанный владельцем стриминга Pluto TV Ильей Позиным, предложил новую схему получения прибыли за счет рекламодателей, рассказали в The Verge.
Бизнес-проект предполагает передачу телевизоров с двумя экранами пользователем без дополнительной платы. Нижний экран меньшего размера будет постоянно транслировать рекламу, за счет которой компания будет получать прибыль.
Кроме рекламных роликов, на меньшем экране будут отображаться различные виджеты и элементы управления, добавили авторы статьи. Основной экран имеет разрешение 4K HDR и размер 55 дюймов, сообщает производитель.
Ранее стало известно, что 81% опрошенных россиян каждый день смотрят телевизор. При этом рекламу на ТВ замечают чаще, чем в соцсетях, говорится в публикации.