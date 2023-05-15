Грузинский художник обучает детей резьбе по камню

Художник Бесо Лацабидзе много лет украшает своими орнаментами фасады храмов и церковную утварь. С недавних пор он стал обучать этому искусству детей, которые с удовольствием практикуются в его мастерской.
Бесо Лацабидзе живет в грузинском поселке Харагаули и более десяти лет занимается резьбой по камню. Это непростое ремесло он освоил самостоятельно, изначально оно было для мужчины любимым развлечением.
«Я самоучка. Сколько помню себя, ходил куда-то, изучал орнаменты в церквях и, если у меня был под рукой фотоаппарат, снимал их. Меня всегда интересовало, где и кем был сделан орнамент, в каком веке и так далее», — поделился художник.
Постепенно хобби переросло в профессию. Однажды по просьбе педагога церковного песнопения Бесо приступил к работе над оформлением Кафедрального собора в Харагаули. С тех пор его зовут украшать храмы в разных городах Грузии.
«Мои орнаменты можно встретить во всех храмах Харагаульского района. Сейчас я работаю над иконостасом, его заказали из Тбилиси. Мои орнаменты также есть на фасаде церквей в Рустави, в Мегрелии и других городах. Божьей милостью все получается», — отметил мастер.
С недавних пор резчик начал обучать ремеслу детей. Сейчас у него пять постоянных учеников, и еще столько же хотят присоединиться к группе. Лацабидзе объясняет им, как вырезать орнаменты на каменных плашках с помощью скарпелей.
«Для меня большая радость, когда ребенок интересуется резьбой. Я стараюсь передать свои знания. Делиться опытом с детьми — это здорово. Я рад, что у них есть желание, и, главное, интерес», — рассказал Бесо Лацабидзе.
В планах у мастера — украсить орнаментами все уголки Харагаульского района. Он надеется осуществить эту мечту вместе со своими учениками.