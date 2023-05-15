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Павильон бывшей ярмарки загорелся на Фрунзенской набережной в Москве

Происшествия
Павильон бывшей ярмарки загорелся на Фрунзенской набережной в Москве

Пожар произошел в районе Фрунзенской набережной в Москве. Источник сообщил, что горит павильон бывшей ярмарки.

Здание является административным и находится на реконструкции. Подробности происшествия уточняются.

Согласно материалам с места происшествия, из здания идет густой дым. Рядом стоит пожарная машина. На месте работают представители экстренных служб столицы.

Ранее ФАН опубликовал кадры, на которых запечатлены последствия возгорания в мусорном контейнере в ТЦ на юго-западе Москвы. Пожар на площади четырех квадратных метров вскоре был ликвидирован.
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