Павильон бывшей ярмарки загорелся на Фрунзенской набережной в Москве

Пожар произошел в районе Фрунзенской набережной в Москве. Источник сообщил, что горит павильон бывшей ярмарки.
Здание является административным и находится на реконструкции. Подробности происшествия уточняются.
Согласно материалам с места происшествия, из здания идет густой дым. Рядом стоит пожарная машина. На месте работают представители экстренных служб столицы.
Ранее ФАН опубликовал кадры, на которых запечатлены последствия возгорания в мусорном контейнере в ТЦ на юго-западе Москвы. Пожар на площади четырех квадратных метров вскоре был ликвидирован.