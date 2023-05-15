Президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом развитие сотрудничества со странами СНГ

Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил развитие связей с государствами СНГ. Трансляцию заседания вели российские телеканалы.
Глава Государства подчеркнул, что у стран СНГ имеется Конкурентное преимущество, что позволит добиваться положительных результатов. В первую очередь, речь идет об отсутствии языковых барьеров и общих структурах транспортной и энергетической систем.
«Давайте поговорим сегодня об этом, о том, что можно и нужно сделать дополнительно, для того чтобы добиваться наилучших результатов в нашей совместной работе на благо развития наших государств», — заявил Путин.
Ранее Владимир Путин провел переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Они обсудили актуальные вопросы по стратегическому партнерству двух стран и важность продолжения двусторонней координации.